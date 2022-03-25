Зеленский и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

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25 марта 2022, 20:53 Источник: ТАСС

Зеленский и Эрдоган, Киев, 3 февраля 2022 г., Volodymyr Tarasovukrinform/globallook.com

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский в пятницу провели телефонные переговоры, сообщает канцелярия турецкого лидера.

Как говорится в сообщении, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины в связи с военной спецоперацией РФ, а также ход переговоров Москвы и Киева.

«Президент Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины, а также поделился с лидерами активной и принципиальной политикой и эффективными дипломатическими усилиями, которые проводит Турция», - сообщает канцелярия турецкого президента.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что позиции Москвы и Киева почти полностью совпадают по четырем пунктам.

Тем временем, глава Украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу изданию «Украинская правда», что «нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов».