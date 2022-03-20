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Глава МИД Турции Чавушоглу: позиции Москвы и Киева почти полностью совпадают по четырем пунктам

, 11:33 Источник: RT

Глава МИД Турции Чавушоглу: позиции Москвы и Киева почти полностью совпадают по четырем пунктам
Мевлют Чавушоглу, Li Zhenbei/XinHua/globallook.com

Позиции сторон на переговорах России и Украины значительно сблизились, однако по некоторым пунктам решения могут принять только президенты, заявил в интервью газете Hürriyet министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Позиции двух сторон совпадают по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти полностью совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы необходимо решать на уровне президентов», — сказал глава турецкого МИД.

Чего именно касаются упомянутые пункты, Чавушоглу не пояснил.

В пятницу глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев максимально сблизили свои позиции по вопросу нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО. 

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