Глава МИД Турции Чавушоглу: позиции Москвы и Киева почти полностью совпадают по четырем пунктам

Аргументы Недели → Политика 13+

20 марта 2022, 11:33 Источник: RT

Мевлют Чавушоглу, Li Zhenbei/XinHua/globallook.com

Позиции сторон на переговорах России и Украины значительно сблизились, однако по некоторым пунктам решения могут принять только президенты, заявил в интервью газете Hürriyet министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Позиции двух сторон совпадают по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти полностью совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы необходимо решать на уровне президентов», — сказал глава турецкого МИД.

Чего именно касаются упомянутые пункты, Чавушоглу не пояснил.

В пятницу глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев максимально сблизили свои позиции по вопросу нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО.