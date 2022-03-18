Мединский: на переговорах стороны максимально сблизили позиции, касающиеся нейтрального статуса Украины

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18 марта 2022, 18:50 Источник: ТАСС

Фото с сайта kremlin.ru.

Москва и Киев максимально сблизили свои позиции по вопросу нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО, заявил в пятницу помощник Путина, глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», - заявил Мединский.

Он также отметил, что Россия и Украина находятся на «полпути» по вопросу демилитаризации Киева, но вместе с тем, «есть нюансы», которые касаются гарантий безопасности для Украины.

«Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО», - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что шведский вариант нейтрального государства в Украине может рассматриваться как определенный компромисс.