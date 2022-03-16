Дмитрий Песков: шведский вариант нейтрального государства на Украине может рассматриваться как определенный компромисс

Шведский вариант нейтрального государства на Украине может рассматриваться как определенный компромисс. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.
Глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал некоторое время назад, что «Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства».
«Ну это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс», — прокомментировал слова Мединского для СМИ Песков.
Ранее стало известно, что российские десантники форсировали реку Ирпень и подошли еще ближе к Киеву.