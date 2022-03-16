Дмитрий Песков: шведский вариант нейтрального государства на Украине может рассматриваться как определенный компромисс

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16 марта 2022, 13:27

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Шведский вариант нейтрального государства на Украине может рассматриваться как определенный компромисс. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

Глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал некоторое время назад, что «Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства».

«Ну это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс», — прокомментировал слова Мединского для СМИ Песков.

Ранее стало известно, что российские десантники форсировали реку Ирпень и подошли еще ближе к Киеву.