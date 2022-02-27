Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной

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27 февраля 2022, 11:46 Источник: ТАСС

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/XinHua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 27 февраля, предложил выступить посредником между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщили сегодня в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган предложил стать посредником между РФ и Украиной, отметив, что поскольку у Анкары прочные отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами заявил, что российская делегация уже прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной.