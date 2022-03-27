Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поддержал претензии Польши на Калининград

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27 марта 2022, 07:28

фото: pixabay.com

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поддержал претензии властей Польши на самый западный город Российской Федерации Калининград.

Бывший командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия".

Скшипчак решил напомнить о Калининградской области, которая, по его мнению, является частью польской территории и имеет право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1" предположил, что такие амбиции Польши могут помешать спецоперации России.

Данилов заявил: "Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла призыв экс-командира сухопутных войск Польши пересмотреть вопрос принадлежности Калининградской области РФ.

Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория — Польше.