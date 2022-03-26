Захарова высмеяла призыв польского генерала Скшипчака пересмотреть вопрос принадлежности Калининградской области

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26 марта 2022, 11:00 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла призыв экс-командира сухопутных войск Польши пересмотреть вопрос принадлежности Калининградской области РФ.

Ранее генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что польским властям следует поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую, по его словам, Россия "оккупировала" с 1945 года.

"Как поднимет, так и опустит", – саркастически заметила в субботу, 26 марта, Мария Захарова на своей страничке в Telegram.