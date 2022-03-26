Захарова высмеяла призыв польского генерала Скшипчака пересмотреть вопрос принадлежности Калининградской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла призыв экс-командира сухопутных войск Польши пересмотреть вопрос принадлежности Калининградской области РФ.
Ранее генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что польским властям следует поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую, по его словам, Россия "оккупировала" с 1945 года.
"Как поднимет, так и опустит", – саркастически заметила в субботу, 26 марта, Мария Захарова на своей страничке в Telegram.