Польский генерал Скшипчак заявил о «праве» Варшавы претендовать на российский Калининград

Аргументы Недели → Политика 13+

26 марта 2022, 09:04

Калининград, Aleksandr Schemlyaev / globallookpress.com

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «праве» Варшавы претендовать на российский Калининград. Скшипчак процитирован в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Генерал выступил с утверждением, согласно которому Калининградская область находится «под российской оккупацией с 1945 года».

«Теперь о ней стоило бы напомнить. Стоило бы напомнить о Калининградской области, которая, на мой взгляд, является частью польской территории… Мы имеем право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует», — высказал мнение Вальдемар Скшипчак.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что отношения между Москвой и Западом сейчас хуже, чем во времена холодной войны.