EMA продолжает экспертизу российской вакцины против COVID-19 «Спутник V»

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17 марта 2022, 18:01 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в настоящий момент продолжает проведение процедуры постепенной экспертизы российского препарата против коронавируса нового типа "Спутник V".

В пресс-службе регулятора сообщили в четверг, 17 марта, что вакцина "Спутник V" по-прежнему проходит оценку, однако сейчас активной фазы в экспертизе нет.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам уже год оценивает созданный в Российской Федерации препарат против коронавирусной инфекции в соответствии с процедурой постепенной экспертизы.