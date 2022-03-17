EMA продолжает экспертизу российской вакцины против COVID-19 «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в настоящий момент продолжает проведение процедуры постепенной экспертизы российского препарата против коронавируса нового типа "Спутник V".
В пресс-службе регулятора сообщили в четверг, 17 марта, что вакцина "Спутник V" по-прежнему проходит оценку, однако сейчас активной фазы в экспертизе нет.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам уже год оценивает созданный в Российской Федерации препарат против коронавирусной инфекции в соответствии с процедурой постепенной экспертизы.