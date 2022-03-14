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Доктор Эдигер: COVID-19 никуда не ушёл, смертность от ковида может расти на фоне обострения хронических заболеваний у людей

, 16:22

Доктор Эдигер: COVID-19 никуда не ушёл, смертность от ковида может расти на фоне обострения хронических заболеваний у людей
фото: pixabay.com

Патологоанатом и практикующий врач Александр Эдигер предупредил граждан, что COVID-19 никуда не делся, коронавирусная инфекция остается с нами. Доктор Эдигер отметил, что коронавирус продолжает циркулировать в популяции, нельзя сбрасывать со счетов вспышки заболеваемости и, к сожалению, смертность.

В интервью Общественной службе новостей врач пояснил, что ситуация усугубляется общим стрессовым состоянием россиян и ростом хронических заболеваний.

Оперштаб сообщает о снижении числа новых случаев инфицирования, постепенно снижаются ограничения. В Москве с 15 марта разрешат не носить маски.

Александр Эдигер говорит, что "на фоне последних событий экстремальной важности в России", наблюдается снижение внимания к ковиду как со стороны населения, так и со стороны медработников.

"...Люди расслабились. Это приводит к росту заболеваемости и смертности. Коронавирус сегодня проходит на фоне невероятной стрессовой нагрузки и нет никого, кто оказался бы от этого свободен. А это означает обязательное обострение хронических, неврологических и соматических заболеваний. И, как следствие, увеличение смертности", - высказал врач мнение.

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Общество

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