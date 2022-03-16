Украинские военные преступники в ночь на среду ударили «Точкой-У» по Макеевке

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16 марта 2022, 11:52

Хвостовки Точки-У, DPR Press Service/ Globallookpress.com

Украинские вооруженные формирования продолжают тактику «выжженной земли» и наносят уже бесполезные, но кровавые удары по городам ДНР и ЛНР. После страшного теракта в центре Донецка 14 марта, который унёс 21 жизнь, ВСУ решили повторить и ударили «Точкой-У» по Макеевке. О чём накануне уже упоминало издание.

В ночь на среду украинская «Точка У» разорвалась в жилом массиве Макеевки. Ударом повреждены прилегающие дома, выбиты стекла, разрушены балконы. Припаркованные к пострадавшим домам автомобили тоже получили повреждения. На кадрах с мест заметно, что от разорвавшегося фрагмента ракеты образовалась воронка диаметров в три метра

К счастью, обошлось без жертв, но сообщается о как минимум шестерых пострадавших среди мирного населения.