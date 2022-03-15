Четыре человека пострадали в результате обстрела Макеевки при помощи комплекса «Точка-У»

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15 марта 2022, 23:10 Источник: РИА "Новости"

комплексы "Точка-У", Vadim Savitsky / globallookpress.com

Вечером во вторник, 15 марта, появилась информация о том, что украинские войска обстреляли территорию ДНР при помощи комплекса "Точка-У". В результате случившегося пострадали четыре человека.

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что в результате применения украинской стороной тактического ракетного комплекса "Точка-У" пострадал микрорайон "Солнечный" в Макеевке. Согласно последней информации, было повреждено остекление близлежащих зданий. Кроме того, было зафиксировано возгорание двух магазинов.

Травмы получили по меньшей мере четыре человека, в частности, ребенок.