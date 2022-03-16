Военкор Пегов сообщил о наступлении сил ДНР в Авдеевском котле

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16 марта 2022, 11:32

Авдеевский котёл, DPR Press Service/ Globallookpress.com

Военный корреспондент и автор проекта WarGonzo Семен Пегов представил утренний репортаж с мест боев в районе Авдеевского котла.

По информации военкора, подразделения НМ ДНР приступили к штурму Авдеевки и Марьинки. Подробности ситуации на донбасском фронте Пегов приводит в специальном включении проекта.

Ранее сегодня стало известно, что подразделения армии ЛНР ведут бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Также сообщалось, что украинский националистический батальон «Днепр-1» неудачно атаковал части Росгвардии, которые охраняют Каховскую гидроэлектростанцию, расположенную в Херсонской области.