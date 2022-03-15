Пушилин: войскам ДНР удалось значительно продвинуться в освобождении Мариуполя

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15 марта 2022, 12:03

Мариуполь ВС ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военнослужащим подразделений армии ДНР за прошедшую ночь удалось значительно продвинуться в освобождении азовского порта Мариуполя. Такое заявление сделал во вторник, 15 марта, глава республики Денис Пушилин.

«Нашим подразделениям удалось за предыдущую ночь тоже продвинуться относительно серьёзно с учётом того, что Мариуполь большой город», − цитирует слова политика RT.

Также руководитель ДНР сообщил, что накануне под Мариуполем погиб известный командир ополчения ещё с 2014 года с позывным «Клуни».

Отметим, ранее глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об уничтожении практически всех огневых точек украинских радикалов, обнаруженных в пригородных районах Мариуполя.

Ранее сегодня стало известно, что официальный Донецк, который вчера пережил ракетный удар «Точкой У» со стороны украинских формирований, обратился к Москве за помощью в предотвращении подобных трагедий.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что город Мариуполь скоро «будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов».