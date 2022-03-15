Власти ДНР после удара по Донецку обратились к России за помощью в предотвращении подобных атак

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15 марта 2022, 11:24

Удар по Донецку, MOD Russia/ Twitter.com

Официальный Донецк, который вчера пережил ракетный удар «Точкой У» со стороны украинских формирований, обратился к Москве за помощью в предотвращении подобных трагедий. Такое заявление во вторник, 15 марта, в эфире канала «Россия 24» сделал заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Поскольку республика не располагает достаточным вооружением для уничтожения ракет противника на подлёте к целям, вчера не удалось сбить ракетные снаряды на больших высотах или доставать до тех мест, где могут быть эти установки.

«Мы обратились за помощью в Министерство обороны РФ. Я думаю, что благодаря совместным усилиям таких случаев больше не повторится», − подчеркнул Басурин в ответе на вопрос о мерах, которые будут предприняты для предотвращения подобных трагедий.

Накануне Штаб ДНР сообщил, что в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли двадцать человек. Позже глава республики Денис Пушилин заявил, что если бы запущенная Украиной ракета «Точка-У» долетела до места назначения, «вообще бы ничего живого не осталось».

Глава ДНР объявил 15 марта днем траура.