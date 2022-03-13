Болельщики «Челси» в Лондоне поддержали попавшего под санкции Абрамовича

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13 марта 2022, 21:12 Источник: РБК

Фанатские журналы с фото Абрамовича на обложке, IMAGO/globallook.com

Фанаты лондонского футбольного клуба «Челси», владельцем которого до последнего времени был Роман Абрамович, во время воскресного матча с «Ньюкаслом» поддержали бывшего хозяина клуба, сообщает британская Daily Mail.

Болельщики вывесили на трибунах стадиона «Стэмфорд Бридж» баннеры в поддержку Абрамовича. На одном из них бывший владелец «Челси» был изображен рядом с российским флагом, на котором написаны слова «The Roman Empire».

Перед началом матча велась продажа фанатских журналов с фотографией Абрамовича на обложке. Кроме того, как пишет издание, болельщики призывали не вмешивать клуб в политику, а те, кто пришел на матч в футболках «Челси», заклеивали скотчем изображение спонсора команды компании Three, объявившей о приостановке контракта с клубом после введения санкций в отношении Абрамовича.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Челси».

Великобритания 10 марта ввела санкции против Абрамовича, заморозив все его активы. Через два дня Английская премьер-лига отстранила российского миллиардера от управления «Челси».