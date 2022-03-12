Роман Абрамович из-за санкций отстранен от управления лондонским футбольным клубом «Челси»

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12 марта 2022, 16:33 Источник: ТАСС

Роман Абрамович, imago sportfotodienst/globallook.com

Российский миллиардер Роман Абрамович, по решению Совета Английской премьер-лиги отстранен от управления лондонским футбольным клубом «Челси», сообщила в субботу пресс-служба АПЛ.

«После введения санкций правительством Великобритании совет лиги отстранил Романа Абрамовича от управления «Челси», - говорится в заявлении АПЛ.

Санкции против Абрамовича и еще шести российских бизнесменов, связанных с Кремлем и непосредственно Владимиром Путиным, Великобритания ввела в четверг.

После начала военной спецоперации России в Украине Абрамович объявил о продаже клуба, которым владел более 20 лет. Однако сделать этого не успел.