Британские власти ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Романа Абрамовича

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10 марта 2022, 18:57 Источник: РИА Новости

Роман Абрамович, Ben Cawthra / globallookpress.com

Власти Великобритании ввели санкции против Романа Абрамовича и еще шести российских бизнесменов. Британские власти расширили санкционный список, считая, что влюченные в него россияне связаны с Кремлем и президентом РФ Владимиром Путиным.

В "черный" список попали Олег Дерипаска, президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Напомним, Абрамович выставил на продажу футбольный клуб "Челси". Британское правительство разъяснило, что "Челси" разрешено проводить матчи, - передает РБК.

Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Романом Абрамовичем. В сообщении пресс-служба мемориального центра говорится, что "в свете последних событий "Яд Вашем" решил приостановить стратегическое партнёрство с Романом Абрамовичем".