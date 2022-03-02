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2 марта 2022, 21:40 Источник: РБК

Роман Абрамович, Nick Potts/globallook.com

Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о решении продать лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает сайт команды.

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», — приводит сайт слова Абрамовича.

Ранее сообщалось, что после того как стало известно о персональных санкциях, наложенных на Абрамовича в связи с началом военной спецорпеации России в Украине, он передал управление клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда команды.