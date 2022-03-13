Кадыров: слухи об отступлении российских сил сильно преувеличены

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13 марта 2022, 20:00 Источник: Telegram

Фото с сайта главы Чечни.

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что чеченские силовики, принимающие участие в военной спецоперации России в Украине, находятся в непосредственной близости от Киева. Кадыров не стал уточнять при этом, посещал ли он лично чеченский контингент в Украине, как об этом в воскресенье сообщили некоторые телеграм-каналы.

«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины. Слухи об отступлении российских сил сильно преувеличены, о чем докладывает мой дорогой брат Магомед Тушаев», -написал Кадыров.

Ранее в сети распространилась информация о гибели в Украине генерал-майора Магомеда Тушаева. Википедия, в частности, сообщает, что он погиб 26 февраля в Гостомеле. Однако Кадыров утверждает, что это фейк и чеченский командир «живее всех живых».

«Приказ все еще в силе - действовать до полного уничтожения нациков!» - написал в заключение своего поста Кадыров.