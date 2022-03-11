Кадыров опроверг факт гибели в Украине командира грозненского ОМОНа Анзора Бисаева

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11 марта 2022, 12:34 Источник: Telegram

Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию, распространяемую «бандеровцами и чеченоговорящими шайтанами» о гибели командира ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзора Бисаева.

В своем телеграм-канале Кадыров разместил ролик, в котором Бисаев показывает дату на своем смартфоне — 11 марта — и говорит о высоком боевом духе бойцов.

«Они [украинцы] не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя, и поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников», - написал Кадыров под роликом.

«Мой дорогой брат, командир ОМОН «Ахмат-Грозный» УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев жив, здоров, и передает всем россиянам привет», - добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что чеченский спецназ продолжает успешно продвигаться вглубь территории Украины, «освобождая один населенный пункт за другим».