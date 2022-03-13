Коммерсантъ: Рамзан Кадыров находится на территории Украины, предстоит зачистка Киева

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13 марта 2022, 18:30

Фото: Соцсети

В российских СМИ появилась информация о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров находится на Украине и проводит совещание с командирами и встречу с бойцами чеченских специальных подразделений, задействованных в специальной военной операции. ИД «Коммерсантъ» указывает, что видеозапись этого совещания опубликовали Telegram-канал «Оперативные сводки» и RT. Также видео с его визитом опубликовано в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный». Кстати, Рамзан Кадыров состоит в Росгвардии в генеральском звании.

По всему выходит, что Рамзан Кадыров находится в одном из населённых пунктах в 7 км от Киева. Наставляя своих спецназовцев, глава Чечни заявил: «Бандеровцам и чеченоговорящим шайтанам пощады не видать». На записи также слышно, как Кадыров произносит фразу: «Задача — взять Киев». Похоже, в ближайшее время начнётся штурм матери городов русских, что может означать скорое возвращение древнейшего русского города в лоно Русского мира.