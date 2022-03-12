«Росатом»: Запорожская и Чернобыльская АЭС остаются под управлением украинского персонала

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12 марта 2022, 18:37 Источник: ТАСС

Чернобыльская АЭС, Okla Michal/globallook.com

Госкорпорация «Росатом» сообщила, что две атомные электростанции Украины, которые, по данным Минобороны РФ, находятся под контролем российских войск, продолжают оставаться под управлением украинского персонала.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь», - говорится в сообщении «Росатома», которое распространено в субботу.

За время проведения военной спецоперации в Украине на Запорожской АЭС произошел пожар, а Чернобыльская АЭС оказалась обесточена из-за повреждения линий электропередачи.

Министерство энергетики и Государственная инспекция ядерного регулирования Украины обратились в ООН с требованием обеспечить ядерную и радиационную безопасность на Чернобыльской и Запорожской АЭС, которые находятся под контролем российских войск.