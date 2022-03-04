Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что радиационный фон в районе станции после пожара не изменен

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4 марта 2022, 10:42 Источник: РБК

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/globallook.com

Радиационный фон в районе Запорожской АЭС, где в ночь на 4 марта произошел пожар, не изменен. Об этом телеканалу «Рада» сообщил представитель пресс-службы электростанции Андрей Туз.

«Сейчас информации о нарушении радиационного фона нет»,— заявил Туз.

Пожар в учебно-тренировочном комплексе АЭС произошел в ночь на пятницу. Его площадь составила порядка 2 тысяч кв. м. По утверждению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, возгорание началось в результате обстрела. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что известно о жертвах, но точное их количество назвать пока невозможно.

В ГСЧС Украины позже сообщили, что пожар потушен, жертв и пострадавших нет.

В связи с пожаром на АЭС МАГАТЭ призвало Украину и Россию воздержаться от боевых действий в районе станции.