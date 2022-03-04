МАГАТЭ обратилось с призывом к России и Украине прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС после пожара на станции

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4 марта 2022, 07:11 Источник: "Интерфакс"

Запорожская АЭС, Russian Look/globallook.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало российскую и украинскую стороны воздержаться от боевых действий в районе Запорожской атомной электростанции после того, как на ней возник пожар.

«Генеральный директор Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению применения силы в Энергодаре, а также обратился с призывом к действующим там вооруженным силам воздержаться от насилия вблизи АЭС», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В ночь на пятницу на АЭС, расположенной в украинском городе Энергодаре, произошел пожар. Позже МАГАТЭ, со ссылкой на информацию, полученную от украинского регулирующего органа, сообщил, что он не затронул основное оборудование станции и персонал принимает меры по ликвидации последствий.

2 марта Россия проинформировала МАГАТЭ о том, что ее вооруженные силы взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции.