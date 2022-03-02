Россия направила МАГАТЭ уведомление о состоянии Запорожской АЭС

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2 марта 2022, 15:00

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/ Russian Look

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от Российской Федерации письменное уведомление о ситуации на Запорожской АЭС, которую взяли под контроль военные российской группировки. Территория вокруг атомного объекта под контролем, а уровень радиации соответствует норме. Сведения об этом сообщил в среду, 2 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Россия проинформировала МАГАТЭ о том, что ее вооруженные силы взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции Украины», − значится в заявлении чиновника.

Направлено послание было на имя генерального директора от 1 марта. Также Гросси подчеркнул, что в постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене указали, что персонал станции выполняет обычную работу и обеспечивает ядерную безопасность, осуществляя контроль за уровнем радиации, который «остается в норме».

Еще год назад, в апреле 2021-го стало известно, что аварии на украинских АЭС происходят регулярно, и их регулярно и тщательно пытаются скрывать. В среде экспертов тогда напомнили об опасности такого положения дел, которое приведет Украину к катастрофе, последствия которой скрыть уже не получится.