Украина обратилась в ООН с просьбой обеспечить безопасность на всех ядерных объектах страны

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в воскресенье о том, что министерство и Государственная инспекция ядерного регулирования обратились в ООН с требованием обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, особенно на Чернобыльской и Запорожской АЭС, которые находятся под контролем российских войск.
В обращении, адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Украина настаивает на проведении «специальной миссии ООН по обеспечению безопасности всех ядерных установок в Украине».
После пожара на Запорожской АЭС, произошедшего в ночь на 4 марта, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало российскую и украинскую стороны воздержаться от боевых действий в районе электростанции.