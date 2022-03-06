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Украина обратилась в ООН с просьбой обеспечить безопасность на всех ядерных объектах страны

, 18:41 Источник: ТАСС

Украина обратилась в ООН с просьбой обеспечить безопасность на всех ядерных объектах страны
Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/globallook.com

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в воскресенье о том, что министерство и Государственная инспекция ядерного регулирования обратились в ООН с требованием обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, особенно на Чернобыльской и Запорожской АЭС, которые находятся под контролем российских войск.

В обращении, адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Украина настаивает на проведении «специальной миссии ООН по обеспечению безопасности всех ядерных установок в Украине».

После пожара на Запорожской АЭС, произошедшего в ночь на 4 марта, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало российскую и украинскую стороны воздержаться от боевых действий в районе электростанции. 

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