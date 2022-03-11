Дипломат Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН в связи биологическими программами США на Украине

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11 марта 2022, 08:53 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по военно-биологическим программам США на Украине в пятницу, 11 марта. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что в ходе военной спецоперации на территории Украины была вскрыта деятельность сети более чем из 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Агентства по сокращению угрозы при Министерстве обороны США. По данным Минобороны, на Украине велись работы с возбудителями чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и другими патогенами

"Российская миссия запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины", - написал дипломат Дмитрий Полянский в Twitter.

Председатель СКР РФ Александр Бастрыкин в среду, 9 марта, поручил возбудить по факту разработки биологического оружия на территории Украины уголовное дело.