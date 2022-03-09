Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в среду, 9 марта, поручил возбудить по факту разработки биологического оружия на территории Украины уголовное дело.
В СК уточнили, что появляется все больше сведений, которые подтверждают разработку на Украине биологического оружия, а излишняя озабоченность представителей Соединенных Штатов Америки украинскими биологическими объектами может также говорить о планах их использования в немирных целях.
В рамках уголовного дела планируется установить все обстоятельства, связанные с разработкой биооружия, а также личности ответственных за это.