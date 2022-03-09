Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разработки биологического оружия на территории Украины

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9 марта 2022, 12:34 Источник: ТАСС

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в среду, 9 марта, поручил возбудить по факту разработки биологического оружия на территории Украины уголовное дело.

В СК уточнили, что появляется все больше сведений, которые подтверждают разработку на Украине биологического оружия, а излишняя озабоченность представителей Соединенных Штатов Америки украинскими биологическими объектами может также говорить о планах их использования в немирных целях.

В рамках уголовного дела планируется установить все обстоятельства, связанные с разработкой биооружия, а также личности ответственных за это.