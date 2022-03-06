США пойманы на военном преступлении, производстве компонентов биологического оружия на территории Украины

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6 марта 2022, 21:47 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

На фото маршруты поставок оружия для Украины в Польшу ​

За прошедшую неделю российские войска в рамках специальной операции значительно продвинулись в глубь территории Украины. Практически все крупные города на левобережье блокированы, кроме Днепропетровска, Кременчуга и Запорожья. К концу недели боевая авиация ВВС ВСУ практически уничтожена, украинская система ПВО подавлена. Российская военная авиация безраздельно господствует в небе. Так же уничтожены все крупные аэропорты, способные принимать военную помощь от стран НАТО. Стали известны подробности о работе американских биолабораторий, производивших биологическое оружие на территории Украины.

К финалу прошлой недели войска ЛНР, продолжая наступление севернее Северодонецка, освободили населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зелёная Долина, Закаблуховка. Сейчас передовые их части находятся в 10 км от границы с Харьковской областью. Силы ДНР ведут тяжёлые бои за Волноваху и начали штурмовать Мариуполь. Они же, совместно с российскими войсками, ведут наступление в обход оперативно-тактической группы ВСУ «Восток», нависающей над Донецком с запада и северо-запада. Правый фланг этой группировки уже охвачен объединёнными силами ВС РФ и ДНР. Ожидается, что это самое мощное скопление украинских войск скоро окажется в котле. А к тому есть определённые предпосылки. С юга неумолимо надвигаются объединённые силы ВС РФ и НМ ДНР. Они уже обошли Гуляйполе, полностью его блокировав и не задерживаясь, движутся на север. До Углегорска этим войскам осталось около 10 км. Им навстречу в юго-западном направлении прорывается часть «харьковской» группировки ВС РФ, которая сейчас ведёт тяжёлые бои за Изюм, превращённый противником в мощный укрепрайон. После падения этого города российские войска получат возможность выйти на оперативный простор и прорывом на Павлогорадском направлении завершить окружение ОТГ «Восток». Это будет котёл почти равный Сталинградскому.

На других участках северо-восточной части фронта наблюдается продвижение российских войск на запад, в тылу отставлены блокированные Сумы и Чернигов. Вокруг Киева постепенно замыкается кольцо. Замечено движение крупных сил ВС РФ на Переяславль, которые, судя по всему, будут вести бои южнее Киева. Западнее украинской столицы утром 6 марта шел бой в районе Бышева. Наступающие здесь российские войска также продвигаются в южном направлении и охватывают Киев с запада.

На юге часть сил «крымской» группировки пытается в обход Николаева (который блокирован) прорваться в Одесскую область и в дальнейшем вести наступление в направлении Приднестровья. По другим данным, она уже находится в Одесской области и продвигается на запад, в обход Одессы. С места поступила информация, что все четыре моста через Буг взорваны противником.

Минобороны сообщило в воскресенье, что 6 марта, применив высокоточное оружие большой дальности действия СВ РФ уничтожили военный аэродром в Виннице. Также в воскресенье, в ходе воздушных боёв истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито три украинских истребителя Су-27 (вероятно, последних) и три беспилотных летательных аппарата. За субботу ВВС ВСУ потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета. В связи с этим Игорь Конашенков заявил: «Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт». Бухаресту вряд ли хочется, чтобы из-за украинских самолётов бомбили румынские военные аэродромы.

Конашенков предупредил: «В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам. Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий».

Стали известны подробности о работе американских биолабораторий, создававших запрещённое международной конвенцией биологическое оружие на территории Украины. А это уже повод для разбирательства в международном Гаагском трибунале, поскольку США попрали все моральные и юридические нормы и пошли на откровенное преступление, производя оружие массового поражения на территории другой страны.

Конашенков заявил: «В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

Очевидно, что с началом специальной военной операции, у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас».

Вскрылась информация о работе по созданию украинского ядерного оружия на территории Чернобыльской АЭС. Эксперты предполагают, что это происходило с ведома и при помощи США. Поскольку многие элементы найденного недоделанного ядерного боеприпаса явно не создавались на территории Украины. Срок готовности этого оружия оценивается в два месяца от настоящего времени.

Запад продолжает поставлять вооружение киевскому режиму. По уточнённым данным, 22 государства ежедневно направляют в Польшу 14 транспортных самолёта типа С-17 с оружием. Разгрузка происходит на военном аэродроме этой страны. Оружие (стрелковое, ПЗРК, ПТРК) доставляется на Украину в коммерческих грузовичках и фургончиках. Можно сказать, Запад использует афганский опыт, когда он вооружал моджахедов, воевавших против Советской армии.