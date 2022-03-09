ЕС обнародовал новый пакет санкций против России: в черный список попали 146 сенаторов и 14 бизнесменов из РФ

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9 марта 2022, 17:10 Источник: РБК

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Евросоюз 9 марта ввел новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации в Украине. Ограничения коснулись 160 граждан РФ: 146 сенаторов российского парламента и 14 бизнесменов, сообщает сайт Еврокомиссии.

Имена россиян, попавших в «черный список» ЕС, пока не опубликованы. Однако известно, что в нем оказались те сенаторы, которые ратифицировали соглашение о дружбе с Донецкой и Луганской народными республиками, и 14 человек, названных в сообщении Еврокомиссии «олигархами и известными бизнесменами, работающими в ключевых секторах экономики».

22 февраля Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными Республиками.. В этот же день верхняя палата парламента дала согласие президенту РA Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом.