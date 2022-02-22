Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными Республиками

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22 февраля 2022, 15:22 Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Совет Федерации в рамках заседания во вторник ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Уточняется, что документы были ратифицированы единогласно.

Предусматривается, что договоры о дружбе и сотрудничестве будут заключены сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Согласно соглашениям, охрана границ республик будет производиться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их безопасности, мира и стабильности. По вышеуказанному вопросу будет заключен отдельный договор.

Проекты соглашений Российской Федерации с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность границ друг друга. Также Москва будет принимать эффективные меры в целях поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ЛНР.