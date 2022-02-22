Совфед дал согласие президенту России Путину на использование ВС за пределами страны

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22 февраля 2022, 19:18

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Вечером во вторник, 22 февраля, поступила информация о том, что Совет Федерации дал согласие президенту Российской Федерации Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом.

Соответствующее постановление было ранее сегодня единогласно принято на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За вышеуказанное решение в связи с ситуацией в Донбассе проголосовали 153 сенатора.

Подчеркивается, что общая численность формирований вооруженных сил Российской Федерации, районы их действий, задачи, сроки пребывания за территорией страны определяются президентом России в соответствии с Конституцией РФ.

Уточняется, что данный документ вступает в силу с момента его принятия.