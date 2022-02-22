Матвиенко заявила, что в Совфед поступило обращение Путина об использовании ВС за рубежом

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что в Совет Федерации ранее поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны.
Информацию о поступлении соответствующего обращения в Совфед предоставила сегодня председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также поручил обеспечить поддержание мира на вышеуказанных территориях.