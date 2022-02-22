Матвиенко заявила, что в Совфед поступило обращение Путина об использовании ВС за рубежом

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22 февраля 2022, 19:05 Источник: РИА "Новости"

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что в Совет Федерации ранее поступило обращение президента Российской Федерации Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны.

Информацию о поступлении соответствующего обращения в Совфед предоставила сегодня председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также поручил обеспечить поддержание мира на вышеуказанных территориях.