Сенатор Ковитиди назвала закономерным и судьбоносным решение о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 16:52

сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди оценила ратификацию договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Сенатор во вторник, 22 февраля, назвала вышеуказанное решение закономерным и судьбоносным.

Ольга Ковитиди в разговоре с RT подчеркнула, что сегодня единодушие Совета Федерации и торжественность присутствовали с первых минут, как сенаторы вошли в зал. По ее словам, все субъекты РФ, все регионы страны единодушны в поддержке решения президента Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.