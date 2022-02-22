Политолог Марков: США и Украина «фактически рады» признанию Россией республик Донбасса

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22 февраля 2022, 14:45

Президент России Владимир Путин подписывает указы о признании ДНР и ЛНР, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Украина «фактически рады» признанию Россией республик Донбасса. Соответствующую точку зрения в своем Telegram-канале высказал отечественный политолог Сергей Марков.

«Вашингтон и Киев на словах против признания Россией ДНР и ЛНР, а фактически рады такому признанию», — написал эксперт.

Марков отметил, что данный шаг Москвы позволит США и Украине «полностью отказаться от выполнения Минских соглашений, которые были очень опасны для Вашингтона и киевского режима». Также у американских властей появилась возможность «ужесточить политическую дисциплину среди стран ЕС в отношении антироссийской политики», указал автор поста.

Ранее во вторник сообщалось, что военный корреспондент Андрей Руденко выложил видео уничтожения бойцами республик Донбасса долговременной огневой точки украинских войск.