Военкор Руденко выложил видео уничтожения бойцами республик Донбасса долговременной огневой точки ВСУ

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение бойцами республик Донбасса долговременной огневой точки Вооруженных сил Украины. Данный ролик разместил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.
«Ответка идет! Уничтожение дота ВСУ», — прокомментировал выложенные им кадры журналист.
В каком районе Донбасса было сделано видео, Руденко не уточнил.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании Москвой независимого статуса ДНР и ЛНР. Как сообщалось ранее сегодня, депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что военные РФ уже пересекли границу республик.