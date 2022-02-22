Военкор Руденко выложил видео уничтожения бойцами республик Донбасса долговременной огневой точки ВСУ

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22 февраля 2022, 13:57

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение бойцами республик Донбасса долговременной огневой точки Вооруженных сил Украины. Данный ролик разместил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

«Ответка идет! Уничтожение дота ВСУ», — прокомментировал выложенные им кадры журналист.

В каком районе Донбасса было сделано видео, Руденко не уточнил.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании Москвой независимого статуса ДНР и ЛНР. Как сообщалось ранее сегодня, депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что военные РФ уже пересекли границу республик.