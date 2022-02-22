Депутат ДНР Бердичевский: войска России уже пересекли границу республик Донбасса

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22 февраля 2022, 12:20 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские войска уже пересекли границу республик Донбасса. Об этом заявил Владислав Бердичевский, представитель парламента ДНР.

«Военные России уже пересекли границу ДНР и ЛНР, об этом рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский», — пишет Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании Москвой независимого статуса республик. Пункт 4 обоих документов предполагает, что Минобороны РФ будет осуществлять «функции по поддержанию мира» на территориях ДНР и ЛНР.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете опубликовали видео уничтожения противотанковыми ракетами ДНР грузовика со снарядами и блиндажа армии Украины.