WarGonzo разместил видео уничтожения ракетами ДНР грузовика со снарядами и блиндажа армии Украины

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22 февраля 2022, 10:51

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение ракетами ДНР грузовика со снарядами и блиндажа Вооруженных сил Украины. Ролик разместил Telegram-канал WarGonzo.

«Противотанковыми управляемыми ракетами был уничтожены грузовик, подвозивший боеприпасы, которыми украинские военные обстреливали мирные кварталы Донецка. А также блиндаж с оборудованной огневой точкой», — прокомментировал запись TG-канал.

В процитированном посте отмечается, что «в результате ответного огня донбасских защитников у ВСУ есть погибшие и раненые».

Ранее во вторник стало известно о боестолкновении в районе города Новоазовска на юге Донецкой области.