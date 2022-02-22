WarGonzo разместил видео уничтожения ракетами ДНР грузовика со снарядами и блиндажа армии Украины

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение ракетами ДНР грузовика со снарядами и блиндажа Вооруженных сил Украины. Ролик разместил Telegram-канал WarGonzo.
«Противотанковыми управляемыми ракетами был уничтожены грузовик, подвозивший боеприпасы, которыми украинские военные обстреливали мирные кварталы Донецка. А также блиндаж с оборудованной огневой точкой», — прокомментировал запись TG-канал.
В процитированном посте отмечается, что «в результате ответного огня донбасских защитников у ВСУ есть погибшие и раненые».
Ранее во вторник стало известно о боестолкновении в районе города Новоазовска на юге Донецкой области.