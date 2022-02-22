Аргументы Недели В мире 13+

WarGonzo разместил видео уничтожения ракетами ДНР грузовика со снарядами и блиндажа армии Украины

, 10:51

WarGonzo разместил видео уничтожения ракетами ДНР грузовика со снарядами и блиндажа армии Украины
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение ракетами ДНР грузовика со снарядами и блиндажа Вооруженных сил Украины. Ролик разместил Telegram-канал WarGonzo.

«Противотанковыми управляемыми ракетами был уничтожены грузовик, подвозивший боеприпасы, которыми украинские военные обстреливали мирные кварталы Донецка. А также блиндаж с оборудованной огневой точкой», — прокомментировал запись TG-канал.

В процитированном посте отмечается, что «в результате ответного огня донбасских защитников у ВСУ есть погибшие и раненые».

Ранее во вторник стало известно о боестолкновении в районе города Новоазовска на юге Донецкой области.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика