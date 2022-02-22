В районе Новоазовска разгорелся бой, военные Украины пошли в атаку на силы ДНР

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22 февраля 2022, 09:56

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В районе города Новоазовска на юге Донецкой области разгорелось боестолкновение, украинские военные пошли в атаку на силы ДНР. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«В стороне Новоазовска мощный бой. С мариупольского направления укры снова атакуют», — пишет TG-канал.

В другом посте говорится, что Вооруженные силы Украины несут потери в столкновении, которое происходит в настоящий момент в районе города Счастье Луганской области.

«Идет мощный бой», — отмечает канал.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлен прорыв группы украинских спецназовцев через фронт на юге Донбасса.