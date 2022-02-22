TG-канал «Джокер ДНР» опубликовал видео прорыва украинских спецназовцев через фронт на юге Донбасса

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22 февраля 2022, 09:13

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Опубликовано видео прорыва украинских спецназовцев через фронт на юге Донбасса. Ролик выложил Telegram-канал «Джокер ДНР».

Согласно имеющейся информации, накануне группа спецназа Украины прорвалась к границе с Россией в районе села Кузнецы на юге Донецкой области. Предполагается, что впоследствии киевские военные были окружены силами ДНР.

«Джокер ДНР» разместил кадры, на которых запечатлен прорыв спецназовцев через фронт. TG-канал пишет, что видео сделано нашлемной камерой «одного из уже покойных солдатиков».

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось видео с предположительно российскими военными силами, входящими на территорию ДНР и ЛНР после признания их независимости Москвой.