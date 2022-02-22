Канал Donbass Today выложил видео с предположительно российскими военными силами, входящими в ДНР и ЛНР после их признания Москвой

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22 февраля 2022, 08:27

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео с предположительно российскими военными силами, входящими на территорию ДНР и ЛНР после признания их независимости со стороны Москвы. Ролик разместил некоторое время назад YouTube-канал Donbass Today.

«Первые подразделения российских вооруженных сил заходят в ДНР и ЛНР», — гласит подпись к видео.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимого статуса Донецкой и Луганской народных республик. Пункт 4 обоих документов предполагает, что Минобороны РФ будет осуществлять «функции по поддержанию мира» на территориях признанных Москвой государственных образований.