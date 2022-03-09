Представитель ЛНР Кобцева: вопрос обмена пленными с Украиной прорабатывается

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9 марта 2022, 12:34

Пленные в автобусе, Alexander Rekun/ Global Look Press

Луганская Народная Республика продолжает прорабатывать вопрос обмена военнопленными с Украиной. Информацию об этом в среду, 9 марта, сообщила глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

«Дело в том, что правительство Украины потеряло контроль над своими вооруженными формированиями, и работы в этом направлении (передаче военнопленных - прим. ред.) фактически не ведется никакой. Поэтому вопрос освобождения пленных он остается, скажем так, в работе», − цитирует ТАСС слова республиканской чиновницы, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, накануне, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении вновь призвал к проведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Однако в МИД РФ назвали поведение украинского гаранта специфическим.