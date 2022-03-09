Зеленский призвал к проведению нового раунда переговоров с Россией

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9 марта 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, которое состоялось во вторник, 8 марта, вновь призвал к проведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Владимир Зеленский выразил мнение, что необходимо садиться за стол переговоров, "но честных и предметных, в интересах людей".

Напомним, член российской делегации, депутат Государственной думы РФ Леонид Слуцкий после третьего раунда переговоров, которые состоялись 7 марта, заявил, что страна ждет скорого продолжения контактов с Украиной.