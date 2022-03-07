Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной продолжатся в кратчайшие сроки

Член российской делегации, депутат Государственной думы РФ Леонид Слуцкий заявил, что страна ждет скорого продолжения переговоров с Украиной. По его мнению, данный процесс будет непростым.
Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия хотела "увезти" с третьего раунда конкретный результат, однако это оказалось сложно, вследствие чего переговоры с украинской стороной продолжатся в самые кратчайшие сроки.
По словам члена делегации, РФ рассчитывает на то, что следующие попытки эвакуации мирных жителей на Украине будут более успешными.
Слуцкий добавил, что представители России и Украины обсудили "каждый штрих" в работе гумкоридоров.