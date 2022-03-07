Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной продолжатся в кратчайшие сроки

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7 марта 2022, 21:33 Источник: ТАСС

Леонид Слуцкий, State Duma Russia/via Globallookpress.com

Член российской делегации, депутат Государственной думы РФ Леонид Слуцкий заявил, что страна ждет скорого продолжения переговоров с Украиной. По его мнению, данный процесс будет непростым.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия хотела "увезти" с третьего раунда конкретный результат, однако это оказалось сложно, вследствие чего переговоры с украинской стороной продолжатся в самые кратчайшие сроки.

По словам члена делегации, РФ рассчитывает на то, что следующие попытки эвакуации мирных жителей на Украине будут более успешными.

Слуцкий добавил, что представители России и Украины обсудили "каждый штрих" в работе гумкоридоров.