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Мединский заявил, что РФ поставила ребром перед украинской делегацией вопрос о гуманитарных коридорах

, 21:18 Источник: ТАСС

Мединский заявил, что РФ поставила ребром перед украинской делегацией вопрос о гуманитарных коридорах
Владимир Мединский, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российской делегации Владимир Мединский вечером в понедельник, 7 марта, заявил, что РФ поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах перед украинской делегацией. Разговор завершился ранее сегодня.

Владимир Мединский выразил надежду на то, что гуманитарные коридоры заработают во вторник, 8 марта.

Глава российской делегации также заявил, что РФ рассчитывала на подписание хотя бы протокола в рамках переговоров с Украиной, однако сделать этого не удалось. По словам Мединского, переговоры с украинской стороной продолжатся.

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