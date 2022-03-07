Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на переговорах с РФ есть позитивные подвижки по вопросу гумкоридоров

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7 марта 2022, 21:08 Источник: ТАСС

место переговоров делегаций России и Украины, Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вечером в понедельник, 7 марта, заявил, что на переговорах Украины и РФ были достигнуты позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров.

Михаил Подоляк подчеркнул, что по базовому политическому блоку урегулирования ситуации вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации Украины и России будут продолжены.

Ранее сегодня стало известно, что члены украинской делегации после завершения переговоров с российской стороной покинули Беловежскую пущу на вертолетах.