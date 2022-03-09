Захарова назвала «специфическим» состояние Зеленского

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9 марта 2022, 09:14 Источник: Радио Sputnik

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова утром в среду, 9 марта, назвала текущее состояние президента Украины Владимира Зеленского "специфическим".



Мария Захарова подчеркнула, что анализировать заявления украинского лидера, в частности, по Североатлантическому альянсу, следует исходя из оценок его состояния. "Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону", – подчеркнула в разговоре с Радио Sputnik дипломат.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о наличии американских биолабораторий на Украине полностью меняет картину вовлеченности Вашингтона в судьбу Киева