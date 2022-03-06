Джонсон сообщил, что страны НАТО не направляли на Украину боевые войска

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6 марта 2022, 12:57

Борис Джонсон, фото: Xinhua/ globallookpress.com

Страны-члены Североатлантического альянса не отправляли боевые подразделения на Украину. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в статье, опубликованной в газете New York Times.

Джонсон отметил, что ни один союзник не направил боевые войска на Украину.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную специальную операцию на Украине. При этом НАТО отказалась вводить бесполетную зону над страной, чтобы избежать столкновения с Москвой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, альянс и другие страны не планируют военного вмешательства, поскольку это было бы неправильной позицией в данной ситуации.