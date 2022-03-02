Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в конфликт на Украине

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2 марта 2022, 13:59 Источник: РИА Новости

Донбасс, фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции вместе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил, что Германия, НАТО и другие страны не планируют военного вмешательства в связи со спецоперацией России на Украине. По его словам, это было бы неправильной позицией в данной ситуации.

«Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации»,- пояснил он.

Ранее член палаты представителей США Пол Госар в ходе выступления в Конгрессе высказал, что конфликт на Украине не является «американской войной». По его словам, США не должны принимать в нем участие.